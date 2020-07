Vine prăpădul! Cod portocaliu emis de ANM Se anunța o vremea deosebit de urata in 16 județe din Romania. Meteorologii au emis un cod portocaliu de furtuni și vijelii in jumatatea vestica a țarii. Fenomene meteo de instabilitate atmosferica accentuata sunt anunțate pana duminica dimineata in 16 județe. Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat avertizarile anterioare și a emis doua Coduri galbene […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

