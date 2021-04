Vine ”Marele Cutremur” peste ASF!

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat PNL Nicu Marcu a fost numit consilier și vicepreședinte al Curții de Conturi in februarie 2015 pentru un rest de mandat al unui consilier de conturi demis de Curtea Constituționala, mandat care expira la data de 15 octombrie 2023. Acesta a demisionat din funcție in 2020 pentru a putea…

- Valoarea totala tranzactionata pe piata BVB si SMT (segmentul de piata dedicat listarii companiilor la inceput de drum, start-up-urilor si IMM-urilor, n.r.) a atins nivelul de 18,73 miliarde de lei in anul 2020, in crestere cu 54,05% comparativ cu anul 2019, potrivit raportului Autoritatii de Supraveghere…

- Doua companii de asigurari au cumulat in 2020 aproximativ 75% din portofoliul de asigurari RCA din Romania, astfel ca gradul de concentrare se mentine semnificativ pentru primii asiguratori din top, se arata intr-un raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara.

- Piața asigurarilor a crescut anul trecut pâna la aproape 2,3% din PIB în ciuda pandemiei, respectiv prime brute subscrise de 11,5 miliarde de lei, în creștere cu aproape 5% fața de anul 2019, a declarat joi Nicu Marcu, președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), citând…

- Actul normativ care va reglementa decontarea directa a RCA sper ca va regla toate lucrurile sau toate disensiunile din aceasta piata, a afirmat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit Agerpres. "Noi asteptam si…

- Romania are nevoie de o digitalizare excesiva a institutiilor si a companiilor, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit Agerpres. "Nevoia de a face digitalizare in Romania este extrem de mare, avand in vedere…

