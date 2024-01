Vine gerul, vin ninsorile! Cele mai afectate zone Meteorologii au emis o atentionare cod galben de vant, polei, ninsori moderate cantitativ si viscol pentru Moldova, Dobrogea si jumatatea de est a Munteniei incepand de duminica dupa-amiaza pana marti dimineata. De asemenea, anunta ger in nord, centru si est, cu minime termice de pana la -20…-18 grade in noaptea de marti spre miercuri. Pentru intervalul 7 ianuarie, ora 12 – 9 ianuarie, ora 10 , meteorologii anunta ca aria precipitatiilor va fi in extindere in toate regiunile. ”Duminica vor fi mai ales ploi, apoi treptat vor predomina ninsorile, iar in Oltenia si Muntenia local se vor acumula 15…30… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

