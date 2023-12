Vine frigul! Anunțul ANM. Avem parte și de ninsori LUNI, 4 decembrie. Vremea va continua sa se raceasca, astfel incat, in cea mai mare parte a tarii, valorile termice se vor situa sub normalul climatologic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu innorari ziua si izolat conditii pentru precipitatii slabe, mixte, in sud si sud-est. In Carpatii Meridionali si Orientali pe alocuri va ninge. Noaptea, nebulozitatea se va extinde dinspre regiunile vestice, dar probabilitatea de precipitatii va fi scazuta. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe litoral, iar in partea a doua a intervalului, in extremitatea de sud-vest si pe crestele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București, valabila de sambata, 2 decembrie, de la ora 12.00 și pana duminica, 3 decembrie, la ora 14.00, in care vremea va fi mai calda decat cea normala in aceasta perioada a anului.Potrivit ANM, sambata, in Capitala, vremea va fi mult mai calda decat…

