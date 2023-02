Stiri pe aceeasi tema

- Gusturile oamenilor in materie de mașini sunt intr-o continua schimbare, dar raman intotdeauna cateva marci auto și modele care raman constante. Unul dintre motive ar fi ca acestea și-au dovedit fiabilitatea in timp și și-au creat o baza solida de fani. Platforma online de verificare a istoricului auto…

- Oficialii occidentali din domeniul apararii se intalnesc vineri in Germania pentru a stabili ce noi arme vor trimite Ucrainei, in perspectiva unei escaladari a conflictului in aceasta primavara. Sub presiunea aliaților, Germania trebuie sa decida daca va da unda verde livrarii tancurilor de lupta pe…

- Situația de pe piața germana de inchiriere a locuințelor a devenit „din ce in ce mai dramatica”, au avertizat experții in drepturile chiriașilor. Astfel ca cei care nu au propria locuința se vor confrunta cu „un an foarte greu”, deoarece prețul chiriilor a crescut, pe fondul penuriei de locuințe,…

- Anul 2023 va fi un an in care reticența se va vedea atat in randul dezvoltatorilor, cat și al clienților, cererea și oferta de locuințe vor scadea, dar nu neaparat și prețurile, atat timp cat raportul dintre cerere și oferta va ramane unul echilibrat,...

- Kaufland, in general, dar și Kaufland Romania, in 2022 și-a stabilizat rolul de jucator important pe piața. Noua viziune de expansiune a venit odata cu schimbarea managementului, cel puțin in Romania și Moldova, prin venirea lui Marco Hoessl ca CEO. Daca anul trecut i-a adus un plus in segmentul de…

- 43.684 locuri de munca vacante la nivel national si 121 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European sunt declarate pentru aceasta saptamana Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM)…

- Enervat la culme de imaginile care s-au viralizat in mediul online cu o artista care canta in piața goala la Targul de Craciun, primarul din Calafat a reacționat, explicand ce s-a intamplat, de fapt.

- ​​Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, a depasit 400.000 de clienti casnici si intentioneaza sa-si extinda portofoliul, asigurand "un pret corect", se arata intr-un raspuns primit de FANATIK de la reprezentantii companiei. Informatia vine in contextul in care ENEL a anuntat…