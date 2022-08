Va mai amintiți de Vincenzo Aiello de la Chefi la cuțite? Ei bine, trebuie sa știți ca fostul concurent a trecut printr-o schimbare radicala de look. Daca in timpul competiției avea mai multe kilograme in plus, de la terminarea filmarilor și pana in prezent a decis ca e momentul sa arate altfel. Astfel, s-a apucat de slabit, iar acum e total schimbat.