- Trei ofițeri de poliție, absolvenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, promoția 2022, au fost primiți in randul polițiștilor din Buzau, in cadrul unei ceremonii de repartizare la structurile in cadrul carora iși vor desfașura activitatea de specialitate, pentru care au acumulat…

- Astazi, un grup de elevi a vizitat Banca de Resurse Genetice Vegetale Floricultura, Plante Aromatice și Medicinale Buzau, in cadrul „Pași mici de copii catre o agricultura sustenabila”. Proiectul este o inițiativa educaționala STEAM, caștigatoare la Fondul Științescu Buzau ediția 1.0, este un proiect…

- Curtea Constitutionala a decis, miercuri, sa admita sesizarea formulata de catre presedintele Klaus Iohannis asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de…

- In luna februarie, conducerea Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Pomicola (SCDP) Bistrița a dat in judecata din nou pe moștenitorii proprietarilor de terenuri din perimetrul stațiunii, contestandu-le calitatea de … moștenitori. Am anunțat acest lucru la vremea respectiva, cand tocmai se pronunțase…

- Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului – UMP, a derulat programe de restaurare a patrimoniului construit, ce reprezinta o performanța și ca sume gestionate, dar și ca nivel de calitate a lucrarilor. O parte importanta din cele peste 600 milioane de euro investite vin din parteneriatul…

- Moment greu pentru cercetatorul Costel Vinatoru, dar un nou inceput plin de provocari pentru omul de care se leaga numeroase proiecte inovative. Vinatoru a anunțat, pe pagina sa de facebook, faptul ca nu va mai activa la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau, pentru a se dedica…

- Rusul Sergey Magidov a fost, in anii ’90, director in banca ruseasca Globex, deținuta de oligarhul Anatoly Motylev. In urma crizei financiare de la inceputul anilor 2000, banca a intrat in incapacitate de plata. De fapt, au existat suspiciuni ca banca fusese devalizata de Motylev și de angajații sai…