Stiri pe aceeasi tema

- "Astfel, in baza autorizarii de catre instanta competenta, cu sprijinul luptatorilor Serviciului Actiuni Speciale Arges si al specialistilor criminalisti, au fost efectuate doua perchezitii pe raza municipiului Pitesti si a comunei Micesti, la locuintele a doi tineri de 18 ani, banuiti de savarsirea…

- Aproximativ 350 de kilograme de artificii, petarde și alte articole pirotehnice au fost confiscate in urma unor perchezitii efectuate de politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Arges. Tinerii, din Pitești și Micești, la care au fost gasite produsele, le vindeau online, transmite…

- Aproximativ 350 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate in urma unor perchezitii efectuate de politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Arges, potrivit Agerpres.Descinderile au avut loc in cadrul a doua dosare penale privind savarsirea infractiunii de efectuare…

- Dupa trei zile pline de competiție intensa la sala Scolii Gimnaziale nr. 4 "Traian" din Pitești, echipa ACS Ralph Brașov a caștigat prima ediție a Campionatului Național de Baschet in Fotoliu Rulant, informeaza Federația Romana de Baschet.

- Inca o masura luata la Pitești pe linie rutiera! Miercuri, 6 decembrie, Primaria Municipiului a instituit, prin serviciul sau de specialitate, un sens unic de circulație a vehiculelor pe Aleea Despot Voda. Citește și: Accident la Mioveni. S-a infipt cu BMW-ul in stalp! Sensul respectiv este cu drept…

- Un accident rutier s-a produs in localitatea Micești, satul Purcareni, sambata seara. Au fost implicate doua autoturisme și o caruța. Parbrizul unei mașini a fost strapuns de un lemn. Citește și Piteștean reținut dupa ce și-a batut sora. Poliția face apel impotriva violenței asupra femeilor O femeie…

- Piața Gavana va fi inchisa temporar In perioada 12.11.2023, ora 13:30 – 15.11.2023, ora 06:30, Piața Gavana va fi inchisa pentru lucrari de dezinfectie, dezinsectie și deratizare. Cetațenii municipiului Pitești iși pot face aprovizionarea, in perioada in care aceasta piața este inchisa, din celelalte…

- In perioada 2019-2024, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența deruleaza proiectul „Imbunatațirea Managementului Riscului la Dezastre” in cadrul caruia, printre alte cladiri incluse in proiect, va fi demolat și reconstruit sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Capitan Puica Nicolae”…