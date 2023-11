Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Energia Mișcarii organizeaza a treia editie a super aventurii unice și inedite „Gasește-l pe Moș Craciun in inima naturii, Codrul”, o noua experiența de vis in spiritul Craciunului. Evenimentul se va desfasura in 17 decembrie, incepand cu ora 14.00 in Parcul Regina Maria, intalnirea fiind…

- Și suntem din nou in acea perioada a anului!Acea perioada a anului in care ne facem cel mai frumos cadou cultural unii altora: Un Concert de Craciun Vienez!Russel McGregor și Johann Strauss Ensemble din Viena ne viziteaza din nou orașul și ne vor conduce printre valsuri, polci și alte creații minunate…

- Asociația EduTEx a lansat, in data de 20 octombrie, campania "Shoebox Mureș – Bucurie, la cutie". Aceasta se va incheia in data de 24 decembrie 2023, cand va fi ultima zi de livrare a cadourilor."In saptamana de dinaintea Craciunului, 18-24 decembrie, alaturi de alți oameni de bine, din comunitate,…

- Bilete de la 35 de lei, la peluze Sursa articolului: Interes mare pentru partida dintre Romania și Elveția. In patru zile au fost procesate jumatate dintre bilete Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Exista sute de solicitari de repatriere, dar prioritara este rezolvarea situatiei cetatenilor romani care au bilete anulate de la companii care nu mai opereaza zboruri din si spre Israel. Romanilor care sunt deja in Israel, ambasadorul Ioanid le sugereaza, daca au bilete de intoarcere la o data indepartata,…

- Crestini din toata tara si din strainatate se vor putea inchina la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iasi, dar si la sfintele moaște ale Sfantului Andrei Criteanul, incepand cu data de 7 octombrie. Pelerinajul la Sfanta Cuvioasa Paracheva de la Iasi va incepe in acest an pe data de…

- Sambata, 23 septembrie, intre orele 12.00 – 21.00, Cineplexx Targu Mureș aflat in incinta mall-ului Shopping City, sarbatorește Ziua Cinematografelor, oferind celor interesați intrari cu preț redus la orice format de film. Prețul unui film 2D va fi de 13 lei, iar prețul unui film 3D, 15 lei. „Sambata,…

- Sambata, 16 septembrie, incepand cu ora 09:00, are loc o noua editie a celei mai mare campanii de ecologizare „Let`s do It, Romania!”. . In Baia Mare, pornirea va fi de pe platou, zonele vizate pentru ecologizare fiind Usturoiul, Barajul Firiza, Parcul Regina Maria și imprejurimile școlilor din municipiu.…