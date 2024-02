Cea de-a III-a ediție a Crosului Primaverii are loc in acest an in 7 aprilie, eveniment gazduit de Maramureș Runners si Rotary Club Baia Mare. Vor fi doua curse: cursa populara si cross. Cursa Populara: distanța – 3 km; timp limita – 30 minute; varsta limita – 16+. La aceasta cursa se pot inscrie, cu […] Source