Romania primește 288 milioane de euro de la UE ca avans in programul REPowerEU. Comisia Europeana a acordat Romaniei o plata de prefinanțare de 288 de milioane de euro pentru proiecte energetice, in cadrul componentei RePowerEU din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Aceasta plata va fi utilizata pentru finanțarea unor investiții in renovarea energetica a locuințelor și a cladirilor publice, in producerea de energie regenerabila, in utilizarea terenurilor neproductive pentru producția de energie verde și in digitalizarea și modernizarea rețelei electrice. In total, Romania va primi…