- Twitter pregateste o oferta de obligatiuni convertibile in valoare de 1 miliard de dolari, a anuntat compania miercuri, la o zi dupa ce informatia ca actiunile sale vor fi incluse joi in indicele bursier american S&P 500 au dus la cresterea acestora cu 5%, la cel mai ridicat nivel din peste trei ani,…

- Electroarges (ELGS), producator de electrocasnice, a inregistrat in primele trei luni un profit net de 3,9 milioane de lei, mai putin cu 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut in timp ce veniturile totale din exploatare au ajuns la 66 milioane lei, in crestere cu 18%. La 31 martie…

- La doar un an de la cea care avea sa fie cea mai mare listare a unei companii private la bursa de valori București, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de telecomunicații din Romania și Ungaria a inregistrat pierderi uriașe. Potrivit zf, la doar un an de la mare listare de…

- Banca Transilvania a anuntat vineri pe Bursa de la Bucuresti rezultatele ofertei publice de preluare obligatorie a Victoriabank, banca achizitionata in Republica Moldova. Banca Transilvania a cumparat 1,3 milioane actiuni, reprezentand 5,42% din totalul actiunilor emise de banca. …

- Guvernul va primi drept de administrare a terenurilor și construcțiilor cu destinație sportiva deținute de BNR in „Parcul cu Platani” din București, evaluate de banca centrala la 35 de milioane de euro. BNR primește in compensare alte terenuri și posibilitatea sa primeasca „despagubiri” de la statul…

- ♦ Din decembrie 2016 incoace la bursa de la Bucuresti s-au listat sase companii private in urma unor oferte publice de vanzare actiuni de 1,7 mld. lei ♦ Dintre acestea MedLife, AAGES Targu-Mures si Sphera Group se tranzactioneaza peste pretul din oferta, in timp ce Transilvania Broker afiseaza cea mai…

- Municipiul Bucuresti informeaza investitorii ca intentioneaza sa lanseze o noua emisiune de obligatiuni cu o valoare nominala totala de 555.000.000 RON, denominate in RON, emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, negarantate, neconvertibile, cu o rata anuala fixa a dobanzii de 5,6% si…

- Actionarul majoritar al producatorului de medicamente Zentiva (SCD) a cumparat 48,21 milioane de actiuni in cadrul ofertei publice de cumparare, potrivit datelor Bursei de Valori Bucuresti. Actiunile au fost achizitionate la un pret de 3,5 lei per unitate, echivalentul unei tranzactii totale de…