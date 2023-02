Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona s-a distrat cu Sevilla, in timp ce Manchester City si Real Madrid au fost invinse la limita, in ultima runda. De cealalta parte, Ciprian Tatarusanu a fost invins cu scorul de 1-0 de Inter, in derby-ul din Milano. Tottenham a invins-o pe Manchester City cu scorul de 1-0. Cu acelasi scor a pierdut…

- PSG, Bayern si Barcelona s-au impus in duelurile de miercuri, in timp ce Ionut Radu a fost titular in infrangerea suferita de Auxerre pe terenul lui Monaco. Toate rezultatele zilei sunt pe AS.ro. Barcelona si-a marit avansul in fruntea campionatului din Spania. Catalanii au opt puncte in plus fata de…

- A fost fotbal-spectacol in Europa! Real Madrid a remizat cu Real Sociedad in derby-ul din La Liga. A fost show si in Italia, acolo unde Napoli – AS Roma s-a terminat 2-1. Giovanni Simeone a inscris un gol urias pentru liderul din Serie A, in Derby del Sole. Cele mai tari partide au fost in […] The post…

- Napoli a ajuns la cea de-a patra victorie consecutiva in Serie A, dupa ce s-a impus pe teren propriu in meciul cu AS Roma, scor 2-1, avand un avans de 13 puncte fața de ocupanta locului secund.

- A fost spectacol total in Europa. Au fost programate dueluri de senzatie in cele mai importante campionate. Show-ul a fost deschis de Barcelona, care a avut meci pe terenul celor de la Girona, in etapa a 19-a din La Liga. Starurile lui Xavi s-au impus si au inregistrat a opta victorie la rand, in toate…

- Cristiano Ronaldo a fost titular si capitan la Al-Nassr, in timp ce Arsenal s-a impus in derby-ul nebun cu Manchester United. Rezultatele zilei, din meciurile tari din Europa, sunt pe AS.ro! Barcelona si Real Madrid s-au impus si ele in partidele de Spania, si mentin deschisa lupta la titlu in La Liga.…

- Liverpool a fost zdrobita de Brighton, intr-unul din meciurile tari ale zilei, in timp ce Manchester United s-a impus dramatic in derby-ul cu Manchester City. Inter a invins-o la limita pe Verona, scor 1-0, in Serie A. Cele mai importante meciuri ale zilei au putut fi urmarite in format live score,…

- ​Napoli a demonstrat ca este principala favorita la caștigarea titlului in Serie A și a invins-o cu 5-1 pe Juventus, vineri seara, in primul meci din etapa a 18-a. La finalul partidei de pe stadionul „Diego Armando Maradona”, antrenorii celor doua echipe au oferit un moment amuzant.