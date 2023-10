CARANSEBEȘ – E mesajul dat de managerul proiectului de reabilitare a vilei și inființare a unui centru de zi pentru varstnici din Parcul Teiuș, Florin Bogdea, in plenul legislativului local. Asta dupa ce consilierii au avut in mapa un proiect prin care se suplimenta valoarea indicatorilor tehnico-economici, cu aplicarea coeficienților de ajustare a prețurilor! „Aș vrea sa ne spuna dl Bogdea, ca e managerul de proiect, care e situația acestui centru de zi, mai avem de lucru la proiectul acesta?”, a dorit sa afle liberalul Puiu Paica, profitand de prezența in sala a managerului Florin Bogdea. Potrivit…