Ungaria a mai primit o sansa la banii de la PNRR. Aflat in conflict deschis cu Comisia Europeana dupa ce a instituit o lege anti-LGBT, Viktor Orban a reluat dialogul cu sefii de la Bruxelles. Comisia Europeana si Ungaria au convenit asupra prelungirii pana la sfarsitul lunii septembrie a termenului de examinare de catre executivul