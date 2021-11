Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut luni Comisiei Europene (CE) sa suspende toate procedurile de infringement, sustinand ca tara este „pedepsita” in timp ce ofera „solutii viabile” la crizele actuale.

- UE il acuza pe presedintele Alexandr Lukashenko ca foloseaste o tactica “specifica gangsterilor” in situatia de la granita care dureaza de luni de zile si in care cel putin sapte migranti au murit. UE si NATO afirma ca Lukasenko se foloseste de migrantii ca de o arma pentru a face presiuni asupra Occidentului,…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a reluat marti solicitarea adresata Comisiei Europene de a rambursa Ungariei cheltuielile aferente protectiei frontierelor, transmite MTI. Intr-o scrisoare adresata presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, seful executivului ungar sustine ca pana…

- ”Asa cum cer rezolutiile parlamentare, serviciul nostru juridic a sesizat Curtea de Justitie printr-un recurs impotriva Comisiei Europene cu privire la neaplicarea regulamentului conditionalitatii”, a anuntat vineri intr-un comunicat David Sassoli. ”Noi asteptam ca CE sa actioneze in mod coerent si…

- Uniunea Europeana a elaborat un program de asistenta in valoare de aproximativ un miliard de euro destinat Afganistanului si tarilor vecine, in scopul evitarii unui dezastru umanitar, informeaza cotidianul Le Figaro. „Trebuie sa facem tot ce ne sta in putere pentru a evita un dezastru umanitar si socio-economic…

- Klaus Iohannis a lansat, la conferința comuna cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un atac la romanii care nu s-au vaccinat. "Fara implucarea doameni președinte noi nu am beneficiat fara un numar important de vaccin. A riscat și bine a facut. UE beneficieaza de multe doze…

- Fostul ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, de la USR PLUS, a anuntat ca va participa luni la intalnirea cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care vine la Bucuresti.

- Rapoartele UE privind statul de drept vor include, incepand cu 2022, si mai multe recomandari concrete pentru statele membre, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia discursului privind starea Uniunii Europene sustinut in plenul Parlamentului European la Strasbourg.…