Viktor Orban are emoții! Opoziția unită îi suflă în ceafă Diferența dintre Fidesz-KDNP și opoziția unita din Ungaria se afla in marja de eroare, ajungand la doua procente, conform ultimului sondaj realizat de Institutul Republicon și publicat de Telex . De asemenea, sondajul mai arata ca, potrivit majoritații alegatorilor, aliatul Ungariei este Vestul, nu Estul, iar conform a 63% din respondenți, Ungaria are datoria de a ajuta Ucraina chiar daca acest lucru ar putea avea consecințe economice negative pentru țara. Concurența dintre Fidesz-KDNP și opoziția unita din Ungaria este inca acerba. Potrivit sondajului, 41% din populație este in favoarea Fidesz-KDNP,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

