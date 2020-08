Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o noua avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferica, valabila in urmatoarele ore in 16 judete, precum si doua Coduri galbene de vreme instabila ce vizeaza 26 de judete si Capitala. Conform prognozei meteo, pe parcursul zilei de marti,…

- A fost emisa o avertizare Cod Portocaliu de astazi, 22 iunie, ora 10:00, pana in 23 iunie, ora 10:00. Va fi instabilitate atmosferica accentuata. Administrația Naționala de Meteorologie transmite ca in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, in Moldova si in zona montana a Olteniei si Munteniei vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod roșu de vreme severa imediata, alerta care anunța averse torențiale ce vor cumula 40…60 l/mp, descarcari electrice și izolat grindina de mici dimensiuni. In zona avertizata, in ultimele ore s-au acumulat cantitați de apa de 30…50 l/mp,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de cantitati insemnate de precipitatii, valabila in 27 de judete pana la ora 23:00, respectiv o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata ce vizeaza zone din 25 de judete si Capitala,…

- Atenționare meteorologica! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben pentru intervalul 10 iunie, ora 12:00 – 11 iunie, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, local in Muntenia și Moldova, precum și in zonele montane, vor fi perioade…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabila in majoritatea regiunilor tarii, in perioada 7 iunie, ora 13:00 - 9 iunie, ora 6:00. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de duminica, 7 iunie, vor fi perioade de timp…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit informarea de vreme rea, pana duminica. Vor fi averse și furtuni in fiecare zi. De miercuri, 27 mai, ora 12.00 pana duminica, 31 mai, ora 23.00, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza speciala pentru București, pentru intervalul 27 mai ora 12.00 - 31 mai ora 23.00, care anunța instabilitate atmosferica accentuata, mai ales in timpul...