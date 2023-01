Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe inscripții fasciste au aparut in zona unui parc din Deva. Polițiștii au deschis un dosar penal și ii cauta pe autori. Potrivit IPJ Hunedoara, inscripțiile au aparut pe trotuarul din zona parcului Opera din Deva. Polițiștii s-au autosesizat cu privire la faptul ca in aceasta zona au fost inscripționate…

- O persoana a fost ranita in noaptea de miercuri spre joi, intr-o garsoniera dintr-un imobil din Hunedoara, din cauza acumularii de gaz provenit de la o butelie cu improvizații la sistemul de racordare.

- Traficul este blocat duminica dupa-amiaza pe DN 66, in județul Hunedoara din cauza unui accident in care sunt implicate doua motociclete și o mașina. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 66 Hațeg – Petroșani, la kilometrul 178+800 m, in județul Hunedoara. In urma accidentului in…

- Un incendiu cu degajare mare de fum toxic a izbucnit, vineri seara, intr-o hala abandonata aflata in localitatea Vulcan, județul Hunedoara. Flacarile au cuprins mase plastice pe o suprafața de aproximativ 50 de metri patrați. „Pentru a facilita acțiunea de stingere, in sprijinul pompierilor petroșaneni…

- Pompierii militari aradeni au intervenit noaptea trecuta in localitatea Șimand pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa, dupa ce proprietarul a adormit lasand o țigara aprinsa. Pagubele materiale sunt insemnate. Incendiul a fost anunțat la 112 in jurul orei 1.30 noaptea, de catre o vecina care…

- O explozie s-a produs, in aceasta dimineața, intr-o casa din localitatea aradeana Moroda. Pompierii au fost alarmați, la ora 8,15, iar de la detașamentul Ineu au fost trimise mai multe echipaje de intervenție. Cand au ajuns la fața locului, pompierii au constatat ca a fost o explozie provocata de acumularea…

- Pompierii militari s-au luptat, in noaptea de vineri spre sambatam pentru a stinge un incendiu izbucnit intr-o cabana din localitatea Vulcan, județul Hunedoara, mai bine de cinci ore. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent la acoperișul cladirii și la mansarda acesteia,…