Viitorul sportului. Spațiul dintre finanțe și divertisment Web 3.0, AR, VR, AI, ML. Acronimele viitorului. Pentru toate, sportul este un camp experimental deosebit de ofertant. Big Data și Big Five. Premier League, NBA, NFL, Formula 1. Dataism și Umanism. Spațiu și timp. Jacques Attali, unul dintre vizionarii inceputului de mileniu, nu s-a inșelat deloc. Pentru el, asigurarile și divertismentul reprezinta principalii piloni ai economiei viitorului. Și datorita lor, fenomenul Kylian Mbappe devine mai ușor de ințeles. Divertisment scanteietor, la scara planetara. Finanțe și angajament. Oameni și bani, in cel mai alert ritm posibil. Sportul va fi mereu prezent.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

