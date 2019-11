Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Liderul CS Ocna Mureș a depașit hopul de la Daia Romana! Navobi – al 100-lea gol incasat in 14 etape! CS Ocna Mureș a avut parte de o deplasare dificila la Daia Romana, liderul trecand acest hop cu golul rezervei B. Ștef. Rezultate: Viitorul ... Liderul CS Ocna Mureș a depașit hopul de…

- Leo Grozavu, tehnician care a fost dorit recent și de Dinamo, a semnat ieri cu echipa din Sfantu Gheorghe. Șefii clubului covasnean l-au inlocuit ieri pe antrenorul de origine maghiara cu Leo Grozavu, 52 de ani. Laszlo ar putea ramane insa in organigrama clubului, pe poziția de director tehnic. Doua…

- CFR Cluj is leading the League I after the matches of the round 15 played Friday through Monday. Here are the rankings: G V E D SG-RGP 1 CFR Cluj 15 9 3 3 35-13 30 2 FC Viitorul 15 8 4 3 34-18 28 3 Universitatea Craiova 15 8 3 4 22-15 27 4 Astra Giurgiu 15 7 4 4 23-17…

- Csaba Laszlo (55 de ani), tehnicianul lui Sepsi, a vorbit despre infrangerea suferita de echipa sa pe terenul FCSB-ului, scor 1-2. Vezi AICI programul etapei #15 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 Antrenorul covasnenilor s-a plans, la fel cum au facut-o și jucatorii sai, de decizia…

- Politehnica Iasi iese din zona meciurilor accesibile ale Ligii I.In urmatoarele sase etape Poli se va confrunta cu cinci dintre echipele care au jucat in play-off in sezonul trecut, Viitorul, Sepsi, Craiova, CFR si Astra. In plus, intre duelul cu echipa din Sfantu Gheorghe si cel cu oltenii, Iasul va…

- Csaba Laszlo, 55 de ani, tehnicianul celor de la Sepsi, a fost extrem de nemultumit la finalul partidei cu Chindia Targoviste, incheiat 0-0. Jucatorii sai au ratat un penalty si au ajuns la sapte egaluri in noua partide in acest sezon. „Sunt foarte suparat. Daca ai ocazii, trebuie sa marchezi goluri,…

- Csaba Laszlo, 55 de ani, tehnicianul celor de la Sepsi, a fost extrem de nemulțumit la finalul partidei cu Chindia Targoviște, incheiat 0-0. Jucatorii sai au ratat un penalty și au ajuns la șapte egaluri in noua partide in acest sezon. „Sunt foarte suparat. Daca ai ocazii, trebuie sa marchezi goluri,…

- Gaz Metan Mediaș este singura echipa neinvinsa din Liga 1, avand cinci victorii și trei remize. Trupa lui Edi Iordanescu este pe prima poziție dupa opt etape. Au pierdut in aceasta runda, pentru prima oara, CFR Cluj, Viitorul, Poli Iași și Sepsi, toate neinvine pana acum. FCSB scapa de ultimul loc,…