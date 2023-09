Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de management pentru programele aferente politicii de coeziune au planificat lansarea, in trimestrul al treilea al acestui an, a 150 de apeluri de proiecte in valoare totala de 21,91 miliarde de euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 12,85 miliarde euro. Calendarul estimativ…

- In primele șase luni ale acestui an, import-exportul Chinei a avut o creștere de 2,1% in comparație cu aceeași perioada a anului trecut. Pe fondul dezvoltarii stabile, se observa și imbunatațirea structurii comerțului exterior, fapt care corespunde așteptarilor, a afirmat joi un oficial de la Vama Generala…

- Miercuri, 12 iulie, a incetat din viața, la varsta de 94 de ani, romancierul și eseistul francez de origine ceha Milan Kundera. Nascut intr-o familie de muzicologi, Kundera a ales insa calea literelor, printre scrierile care l-au facut celebru numarandu-se ”Insuportabila ușuratate a ființei”, ”Gluma”,…

- Vilnius, capitala Lituaniei, gazduiește marți și miercuri reuniunea șefilor de stat ai celor 31 membri ai Alianței Atlantice și partenerii lor. Pe agenda summitului: intarirea dispozitivului militar al Alianței, majorarea cheltuielilor, aderarea Suediei dupa ridicarea blocajului Turciei și, mai ales,…

- „Este momentul sa schimbam filosofia și sa gasim noi metode de a realiza programele de finanțare, inclusiv pe cele cu tradiție”, a declarat ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, Ștefan-Radu Oprea, in debutul reuniunii de lucru pe care a avut-o luni, 10 iulie a.c., cu bancile din Romania.…

- Johnny Ciatlos-Deak membru al Uniunii Jurnaliștilor Independenți din Romania senior editor Globart Universum Publishing House, Canada Nascuta din cuvantul de aur al autoarei Aurelia Rinjea, cartea PIANO NOBILE vede lumina zilei la editura Stef din Romania, in luna ianuarie, a anului 2023. Poezia reprezinta…

- 120 de evenimente artistice au loc, in Zalau, intre 7 iulie și 9 septembrie Vineri, 7 iulie, incepe la Zalau, unul dintre cele mai mari festivaluri culturale din Transilvania – Curtea Artiștilor. Timp de doua luni, intre 7 iulie și 9 septembrie spectatorii vor avea parte de peste 120 de evenimente culturale…

- Studiu Accenture Raportul Accenture State of Cyber Resilience 2023 dezvaluie principalele caracteristici ale „transformatorilor cibernetici”, care fac din securitatea cibernetica elementul central al eforturilor lor de transformare a afacerilor Companiile care iși aliniaza cu precizie programele de…