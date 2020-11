Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, joi, la reuniunea informala a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene, care se va desfasura in format videoconferinta. Potrivit unui comunicat MAE, in cadrul reuniunii, la afaceri curente, ministrii…

- Josep Borrell, vicepreședintele Parlamentul European și Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, este de parerea ca doar progresele concrete din partea Republicii Moldova „cu o infaptuire totala va duce la progrese in domeniu provocarilor” pe care le…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, a transmis condoleanțe poporului ucrainean in legatura cu prabușirea avionului An-26 in regiunea Harkov, potrivit unui mesaj postat pe contul de Twitter al diplomatului european,

- Ministrii de externe ai Frantei, Regatului Unit si Germaniei, precum si Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, au contestat duminica dreptul SUA de a reimpune sanctiuni ale ONU împotriva Iranului, dupa ce Washingtonul a anuntat…

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza, in perioada 7-9 septembrie 2020, Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane (RADR). Tema editiei din acest an este "Impactul pandemiei asupra tendintelor internationale si raspunsurile diplomatiei romane". Reuniunea va avea loc, in premiera, in format online, prin…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și Inaltul Reprezentant pentru Politica de Externe și Securitate a Uniunii Europene, Josep Borrell, au avut o discuție telefonica pe 20 august, care a fost o oportunitate pentru a discuta situația din Belarus. "Interlocutorii au considerat ca este necesar ca…