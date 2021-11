Stiri pe aceeasi tema

- Aceste consultari prin video-conferinta, care vor avea loc dupa apeluri presante ale unor responsabili politici, intervin in conditiile in care prima economie europeana inregistreaza in fiecare zi noi recorduri de contaminari.Incidenta pe sapte zile a urcat luni in Germania la 452,4 la 100.000 de locuitori,…

- Cancelarul în exercițiu Angela Merkel a cerut joi guvernului în curs de formare sa înaspreasca rapid masurile pentru a combate creșterea numarului de infecții cu Covid-19, pe masura ce țara depașește pragul de 100.000 de decese cauzate de virus, scrie AFP. „Este o zi…

- Angela Merkel a fost intampinata cu flori, miercuri, la ultima sedinta de guvern in calitate de cancelar al Germaniei. Ea se retrage din funcția pe care a deținut-o fara intrerupere din 2005. Social-democratul Olaf Scholz se pregateste sa preia stafeta, la inceputul lunii decembrie, in cadrul unei aliante…

- Politicienii germani discuta despre posibilitatea introducerii obligativitații vaccinarii anti-Covid a populatiei. Discuțiile au loc in contextul in care Germania se confrunta cu o creștere alarmanta a numarului de cazuri de infectari Covid-19. Cativa membri ai blocului conservator al cancelarului Angela…

- Germania, lovita in plin de un nou val Covid-19, a inregistrat 50.196 de cazuri, un prag pe care nu l-a mai depasit de la inceputul pandemiei, si 235 de morti din cauza covid-19, potrivit Institutului Robert Koch. Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a deplans, miercuri, o situatue „dramatica”.…

- Cancelarul german Angela Merkel a oferit o perspectiva pozitiva asupra modului în care a gestionat criza migranților ce a lovit Europa în 2015, un eveniment care va ramâne probabil o parte esențiala a moștenirii ei politice, relateaza Euronews.Aceasta a admis într-un…

- Olaf Scholz, candidatul social-democratilor (SPD) la functia de cancelar al Germaniei, este de parere ca estimarile privind rezultatul alegerilor legislative de duminica îi confera partidului sau mandatul de a forma viitorul guvern.„Cred ca putem obtine un mandat pentru a revendica…

- Duminica, 26 septembrie, au loc alegeri pentru postul de cancelar al Germaniei. Angela Merkel iese din scena dupa 16 ani. Cine sunt favoriti s-o inlocuiasca? Sunt trei: Annalena Baerbock, Armin Laschet și Olaf Scholz. Peste 60 de milioane de cetateni germani vor vota duminica pentru alegerea celui de-al…