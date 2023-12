Viitor sumbru pentru regenerabile. Fotovoltaicele produc tot mai puțină energie In plin avant al incalzirii globale, producția de energie fotovoltaica in Romania a scazut dramatic in 2023. Practic, producția a fost mai mica decat cea din 2014, cand aveam cu peste 330 MW mai puține capacitați instalate. In plus, trecerea pe regenerabile inseamna o transformare totala a sistemului energetic, ceea ce presupune investiții enorme, spun […] The post Viitor sumbru pentru regenerabile. Fotovoltaicele produc tot mai puțina energie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

