- Vietnamul va interzice importul de animale salbatice si inchide pietele in care aceste animale erau comercializate, conform unui anunt facut joi de mai multe ONG-uri pentru protectia faunei salbatice, scrie Agerpres.

- Varf de sezon pe litoralul romanesc. Zilele acestea s-au inghesuit pe plajele de la malul marii peste 100 de mii de turiști. Cei mai multi dintre ei nu mai tin cont de nimic si vor doar sa se bucure de apa si de soare.

- China va inchide gradual toate pietele unde se vand pasari vii, pentru a reduce riscurile pentru sanatatea publica in urma raspandirii noului coronavirus, a anuntat vineri presa oficiala de la Beijing, citata de agentia EFE.Vor fi impuse ''restrictii comertului si sacrificarii pasarilor vii'',…

- Senatorul PMP, Severica Covaciu aduce in plenul Parlamentului proiectul de lege privind modificarea Legii vanatorii pentru despagubirea fermierilor ca urmare a pagubelor produse de animale salbatice! Senatorul PMP, Severica Covaciu s-a remarcat ca cel mai vehement parlamentar in lupta pentru susținerea…

- Acestea au fost efectuate in ultimele patru zile, in zona Lacului din Noua, dar si in Predeal, Sacele si pe Valea Rașnoavei. Ion Zaharia, purtator de cuvant Inspectoratului Județean de Jandarmerie Brașov: In acelasi timp, in ultimele patru zile, jandarmii au dat sapte amenzi in valoare de 5.500 de lei…

- „EVFTA a fost una dintre cele mai importante oferte semnate vreodata de Vietnam, marcand o noua era de comerț și cooperare cu Europa, precum și consolidarea eforturilor de integrare globala a țarii”, s-a auzit in Parlamentul de la Hanoi. Vicepreședinte Adunarii Naționale (NA) Dặng Thị Ngọc Thịnh a declarat…