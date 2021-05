Vietnamezi, prinși când voiau să furte pui de sturz - VIDEO Tinerii din Vietnam tulburau cuiburile din zona lacului Bistrița, arie protejata, in momentul in care un barbat i-a observat. Acesta i-a intrebat daca vor sa manance pasarile, iar ei au spus ca doar voiau sa puna puii inapoi in cuiburile din copaci.Politistii s-au sesizat din oficiu si fac verificari impreuna cu specialistii Garzii de Mediu. Pana acum, tinerii nu au fost identificați de oamenii legii. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

