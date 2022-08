Vietnam intenționează să cumpere avioane avansate rusești Vietnamul este interesat de avioanele rusești Sukhoi și Yakovlev, precum și de elicopterele militare Mi, a declarat miercuri directorul Serviciului Federal pentru Cooperare Tehnico-Militara, Dmitri Șugaiev, in cadrul forumului internațional Army-2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

