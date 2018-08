Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata in inundatiile si alunecarile de teren din India, ceea ce face ca numarul deceselor provocate de musonul din acest an sa ajunga la aproape 200, potrivit unor surse oficiale preluate de AFP. Alunecarile de teren au provocat decesul a cel putin noua persoane…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata in inundatiile si alunecarile de teren din India, ceea ce face ca numarul deceselor provocate de musonul din acest an sa ajunga la aproape 200, potrivit unor surse oficiale preluate de AFP. Alunecarile de teren au provocat decesul a cel putin noua persoane in…

- Echipele de salvare sunt intr-o cursa contracronometru, in cautarea supravietuitorilor. Ei cauta in noroi si printre daramaturi eventuali supravietuitori, pentru a-i salva. Zeci de persoane sunt date disparute la ora actuala, iar aproximativ 2 milioane de persoane au fost evacuate…

- Precipitatiile abundente si inundatiile provocate de acestea incepand de sambata au afectat aproximativ 185.000 de persoane din provincia Yunnan, aflata in sud-vestul Chinei, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de Xinhua. Pana miercuri la ora locala 11.00, intemperiile au facut cele mai…

- Lai Chau, o provincie situata la 470 kilometri nord-vest de capitala Hanoi, a fost cel mai puternic lovita de intemperii, cu 12 morti, dintre care doi copii, a declarat oficialul local Le Trong Quang.Majoritatea victimelor s-au inecat sau au fost ingropate de alunecarile de teren declansate…

- Numarul deceselor provocate de inundatiile si alunecarile de teren inregistrate in Vietnam a ajuns la 15, insa ar putea creste, pe fondul prognozelor de ploi torentiale pentru provincia cea mai grav afectata, situata in nordul muntos al tarii, informeaza Reuters, informeaza Agerpres.Lai Chau,…

- Inundatiile si alunecarile de teren produse in urma ploilor torentiale care au afectat in weekend regiunea muntoasa din nordul Vietnamului au provocat decesul a 7 persoane si disparitia altor 12, a anuntat luni Comitetul central pentru prevenire si interventie in caz de dezastre naturale. …

- O alunecare de teren provocata de ploile torentiale a ucis 23 de persoane in regiunea Oromia din Etiopia, a anuntat duminica postul oficial de televiziune Fana, potrivit DPA si Xinhua, informeaza Agerpres.Alte sase persoane au fost ranite si transportate la spital dupa producerea alunecarii…