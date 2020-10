Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare din Vietnam au descoperit cadavrele a 22 de soldati ingropati de alunecarile de teren, au declarat luni autoritatile locale, potrivit carora bilantul provizoriu al intemperiilor se ridica la cel putin 90 de morti, potrivit DPA.Alunecarile de teren au inceput in provincia…

- Cel putin 18 persoane au murit si alte 14 au fost date disparute in provinciile din centrul Vietnamului in urma inundatiilor provocate de doua depresiuni tropicale, a anuntat luni guvernul de la Hanoi, relateaza dpa potrivit Agerpres. Pana duminica seara, au fost raportate 15 decese si 10 persoane…

- Cel puțin 20 de persoane, inclusiv studenți de la o școala militara, au decedat și alți doi au fost „grav raniți” ca urmare a prabușirii unui avion militar lânga Kharkiv, în estul Ucrainei, vineri seara, a declarat ministrul d einterne, citat de AFP. "Douazeci de…

- O alunecare de teren si inundatiile cauzate de ploile torentiale au provocat decesul a cel putin 41 de persoane, in ultima saptamana, in Nepal si India, au anuntat autoritatile luni, inainte de incheierea sezonului musonic care, in acest an, a lasat in urma sute de morti in Asia de Sud, relateaza…

- Mai mult de 100.000 de persoane au fost fortate sa-si paraseasca domiciliul in California, din cauza unora dintre cele mai grave incendii din istoria sa, unde zone intregi au fost cuprinse vineri de nori grosi de fum, potrivit AFP, potrivit news.ro.Citește și: CAB il LOVEȘTE in plin pe Liviu Dragnea…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte zeci au fost ranite dupa ce ploile abundente au inundat mai multe orase in provincia Punjab din centrul Pakistanului, au informat joi responsabili din cadrul serviciilor de salvare, potrivit DPA. Cele mai multe decese au avut loc in orasul estic Lahore, cu o…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte peste 1.000 au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele in urma inundatiilor si alunecarilor de teren din Coreea de Sud, anunta autoritatile, citate de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Ploile torentiale au inundat numeroase localitati rurale, dar…

- Cinci persoane au decedat in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale care au afectat provinciile din nordul Vietnamului in ultimele trei zile, au informat marti autoritatile, potrivit DPA.Printre victime s-au aflat o femeie de 44 de ani si fiica sa, in varsta…