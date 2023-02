VIDEO.Teroare în primărie: un bărbat înarmat cu un topor a spart mai multe geamuri și apoi s-a urcat pe balustrada balconului Un barbat de 49 de ani din Hațeg a produs teroare astazi in sediul Primariei Orașului Hațeg. A venit inarmat cu un topor, a spart mai multe geamuri, a urcat la etaj și mai apoi s-a suit pe balustrada balconului, ținandu-se doar de catargul unui steag. De aici l-a recuperat poliția și l-a dus la […] The post VIDEO.Teroare in primarie: un barbat inarmat cu un topor a spart mai multe geamuri și apoi s-a urcat pe balustrada balconului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- La orele amiezii, un barbat de 49 de ani a spart, cu un topor, mai multe geamuri din sediul primariei Hațeg, pe motiv ca nu i-a fost acordata o locuința sociala. „Astazi, in jurul orei 12:00, Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata pe numarul de urgența 112 cu privire la faptul ca un barbat…

