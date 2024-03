Stiri pe aceeasi tema

- Leonid Volkov, un aliat al lui Alexei Navalnii, in varsta de 43 de ani, a fost spitalizat dupa ce a fost victima unui atac marti, in fata locuintei sale din Vilnius, Lituania. Leonid Volkov este una din principalele figuri ale opozitiei ruse si unul dintre apropiatii lui Navalnii. Volkov l-a acuzat…

- Rusia aniverseaza 10 ani de la reunificarea cu Crimeea. Un miting-concert va avea loc in Piața Roșie din Moscova pentru a marca cea de-a zecea aniversare de la reunificarea Crimeei cu Rusia, relateaza TASS. Concertul este programat pentru 18 martie, pregatirile fiind in prezent in curs. „Se pregatește…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva l-a primit joi pe ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a acuzat tarile occidentale ca au facut „acuzatii nefondate” impotriva Moscovei si ca incearca sa „ucrainizeze” programul unei reuniuni G20, relateaza AFP. Lavrov „a explicat pozitiile Rusiei…

- Pare ca nu e prea bine sa porți numele Navalnii zilele acestea. Ministerul rus al Afacerilor Interne l-a trecut din nou pe fratele lui Alexei Navalnii, Oleg, pe lista de urmariți, dupa cum urmeaza din baza de date a departamentului. „Navalny Oleg Anatolyevich. Caut conform articolului din Codul Penal”,…

- Cancelarul german Olaf Scholz si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri un acord bilateral de securitate intre statele lor, insotit de un nou pachet de ajutor militar, transmit AFP si Reuters. ‘Desigur, dorim ca acest razboi brutal sa inceteze in curand’, dar ‘vedem de asemenea ca,…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a condamnat vineri interviul luat presedintelui rus Vladimir Putin de jurnalistul conservator american Tucker Carlson, considerandu-l „o incercare incontestabila” de a legitima agresiunea militara rusa impotriva Ucrainei si consecintele acesteia, transmite…

- Statele Unite si Marea Britanie au anuntat ca au bombardat zeci de tinte in Yemen sambata, ca raspuns la atacurile repetate ale rebelilor houthi sustinuti de Iran impotriva navelor din Marea Rosie si Golful Aden, relateaza AFP. Aceste raiduri aeriene comune in Yemen au avut loc la o zi dupa o serie…

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, recunoaste ca Rusia va fi mereu in razboi cu Ucraina. „Existenta Ucrainei este fatala pentru ucraineni. Si nu ma refer doar la starea actuala, la regimul politic de tip Bandera. Vorbesc despre orice, absolut orice Ucraina. De ce?…