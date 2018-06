​VIDEO/FOTOGALERIE Test Drive cu noul Volkswagen Touareg. Reafirmarea unui SUV deja legendar Volkswagen Touareg, a treia generație, e un SUV spectacol. Este cu pana la 108 kg mai ușor decat generația anterioara, rafinat cat sa faca SUV-urile premium sa se simta stanjenite, iar la capitolul tehnologii doar cerul este limita: poate avea direcție integrala activa (deci vireaza cu toate cele patru roți); cruise control adaptiv care ajusteaza singur viteza in funcție limitele citite pe semnele de circulație; asistent pentru intersecții care depisteaza de pana la 80 m traficul perpendicular. Și multe altele. Mai presus de toate, beneficiaza de un sistem multimedia bun. Foarte bun. Probabil… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Audi Q8 devine noul SUV varf de gama al marcii premium germane din Ingolstadt, modelul urmand sa fie lansat pe piața in al treilea trimestru din 2018. Așa cum BMW X6 este o alternativa mai sportiva la BMW X5, aceeași logica este urmata și de Audi Q8, in comparație cu Audi Q7. Spre deosebire de alte…

- Despre aceasta masina nu prea se cunosc multe detalii in Romania pentru ca acest model urmeaza sa apara la noi abia in aceasta toamna. Despre DS7 Crossback 1.6 THP 225 CP Opéra 2018 putem spune ca este primul DS din categoria SUV, o masina care se bazeaza pe platforma…

- Chiar in aceste momente intervin la fața locului un echipaj de scafandri din cadrul ISU Arad, doua echipaje SMURD și un echipaj descarcerare. Momentan nu se cunoaște modul in care a ajuns mașina in lacul Ghioroc sau daca fetele ramase in mașina scufundata sunt tefere. UPDATE 1: Cele doua fete sunt resuscitate!…

- Aceasta masina a ajuns acum la a cea de-a treia generatie si se bazeaza tehnic ca si pana acum pe baza tehnica a lui Porsche Cayenne. Noul Touareg III este o masina complet noua pentru acest an pentru ca dispune de dotari gasite pana acum doar in sgmentul premiu. …

- Potrivit politistilor, soferul decedat in accidentul de pe autostrada Timisoara -Arad avea varsta de 18 ani. Din primele informatii se pare ca acesta se deplasa, in cadrul unui grup de autoturisme, spre Arad, unde este programat un concurs automobilistic. De asemenea, spun politistii, se pare…

- Organizatorii au dat publicitatii noi detalii legate de „Raliul Rablelor”, eveniment desfasurat in premiera in Romania, care va avea loc in luna iulie, in comuna Zerind. Cel mai important: A fost prezentat un prototip de masina (foto) cu care se va putea participa la concurs. Aceasta trebuie sa indeplineasca…

- In 23 martie, Volkswagen va prezenta noua generație Touareg. SUV-ul constructorului german va fi expus in cadrul Salonului Auto de la Beijing. Acum, Volkswagen a publicat un teaser video nou care ofera o serie de detalii de design.

- Detalii noi despre accidentul șocant din Braila, unde o mașina a fost lovita de tren , dupa ce șoferul a depașit coloana de mașini și a trecut calea ferata, ignorand semnalele acustice și luminose. Tragedia a avut loc in timp ce acesta se indrepta catre spital, cu soția lui, deoarece aceasta se simțea…