VIDEO/FOTO Şaisprezece migranți, ascunși printre mobila dintr-un TIR. Erau solicitanți de azil în România Politistii de frontiera au depistat, joi, șaisprezece cetateni din Irak, Somalia, Turcia și Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu mobila. Potrivit Poliției de Frontiera, la Punctul de Trecere Borș II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din tara, un cetatean turc, […] The post VIDEO/FOTO Saisprezece migranți, ascunși printre mobila dintr-un TIR. Erau solicitanți de azil in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

