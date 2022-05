Autoritatile judiciare au facut, miercuri, perchezitii in Romania si Marea Britanie, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu un minor, pornografie infantila, tentativa la coruperea sexuala a minorilor, fals informatic, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, respectiv spalare […] The post VIDEO/FOTO Perchezitii in Romania si Marea Britanie, intr-un dosar de trafic de persoane. Au fost confiscate mașini și imobile de peste 1, 3 milioane de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…