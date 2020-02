Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Malaimare Jr. Oscar 2020 – Romanul nostru se afla nominalizat cu filmul Jojo Rabbit la categoriile design de productie dar si montaj de film. El a fost director de imagine al peliculei de Oscar.Nominalizarea nu e unica, Mihai Malaimare jr a primit premiul pentru cel mai bun director de imagine,…

- Finalul de saptamana aduce la Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu o noua productie pentru publicul iubitor de teatru. Este vorba despre spectacolul cu piesa "American Buffalo", de David Mamet, regia Eugen Gyemant, unul dintre textele care a revolutionat teatrul american prin indrazneala limbajului…

- Considerat de multi drept cel mai iubit actor roman, supranumit in tinerete Alain Delon de Romania, Florin Piersic a ajuns la 84 de ani.Extrem de activ, "conduc si astazi masina", barbatul inalt de 1,90 de metri, nascut la Cluj Napoca in 1936, continua sa incante spectatorii care umplu salile teatrelor…

- Lumea teatrului romanesc este din nou in doliu.Regizorul Laurentiu Azimioara a incetat, joi, din viata. Profesor la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti unde a predat intre 1964 si 1981, cand s a stabilit la Paris, Laurentiu Azimioara a fost un adevarat creator de teatru, scrie…

- Actor cu zeci de roluri in teatru și alte zeci in filme, doctor in teatru și profesor la Universitatea Naționala de Arta Teatrala si Cinematografica “I.L. Caragiale” din București (al carei președinte de onoare este din 2016), Adrian Titieni pare facut pentru scena și nimic altceva. E ca și cum destinul…

- Un bust al regretatului regizor Ducu Darie a fost dezvelit luni seara in foaierul Teatrului Bulandra, Sala Izvor, la trei luni dupa ce acesta s-a stins din viața, la varsta de 60 de ani, dupa o grea suferința.Turnat in ghips, portretul fostului director al teatrului a fost realizat de tanarul artist…

- Actorul Petru Ciubotaru s-a nascut in anul 1939 la Ciurea, judetul Iasi. A absolvit Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica „I.L. Caragiale" din Bucuresti, promotia 1963, apoi, pentru un an, a fost actor al Teatrului Tineretului din Piatra Neamt. Din 1964 a fost actor al Teatrului National…

- Ioana Craciunescu n. 13 noiembrie 1950, Bucuresti este o actrita de teatru, cinema si poeta romana, informeaza wikipedia.org. A absolvit Liceul Mihai Viteazul din capitala. In 1973 a absolvit Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica I. L. Caragiale din Bucuresti si a devenit actrita a Teatrului…