VIDEO/Dezastrul lăsat în urmă de ruși Noi imagini cu dezastrul produs de armata rusa in Ucraina au fost facute publice joi. In regiunea Donetsk multe case au fost distruse. Bombardamentele au lasat in gradinile locuitorilor cratere adanci. ”Fiecare oraș pe care Rusia il elibereaza se transforma in ruine și devine un Mariupol”, a declarant Petro Andrișcenko, consilierul primarului ucrainean al orașului […] The post VIDEO/Dezastrul lasat in urma de ruși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

