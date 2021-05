Stiri pe aceeasi tema

- “Romania trece printr-un moment exceptional. Daca acum un an ne uitam cu oarecare teama la cum vor evolua lucrurile in perioada pandemiei, dupa un an deja s-a conturat situatia, stim care sunt zonele mai afectate, stim care sunt castigatorii. Economia Romaniei a rezistat bine pandemiei”, a afirmat Dragos…

- “De la acest dialog superficial trebuie sa mergem spre un dialog real. Impreuna trebuie sa facem progrese. Exista dialog, exista dorinta mediului de afaceri de a se implica. Exista si interese, dar de opt ani de zile de cand sunt la Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei chiar vreau sa va asigur ca aceste…

- “Suntem cumva dornici sa vedem promvoarea sectorului privat mai puternica. Facem acest lucru prin finantari de aproape 30 de ani, portofoliul in Romania este unul dintre cele mai mari din Europa si Asia Centrala, al doilea dupa Turcia. La ora actuala sunt peste 800 de milioane in portofoliu, doua treimi…

- “Avem ca perceptie un optimism moderat cu privire la revenirea economica solida in Romania. Au fost o serie de factori, campania de vaccinare, care este important sa continue, relansarea restrictiilor a fost imporntata si a dat o crestere a acestei increderi a investitorilor pe piata romaneasca, au…

- ”Este binevenit faptul ca discutam despre investitii in special in contextul actual afectat de pandemia COVID-19. Insa si mai important este ca discutam aplicat, ca planurile de investitii prind contur si avem pe masa deciziilor proiecte de investitii concrete, fezabile, cu obiective si termene asumate,…

- Creșterea portofoliului de credite acordate clienților cu 3,0% și a portofoliului de depozite cu 2,5% pune in evidența poziționarea puternica a grupului ca partener de incredere pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii și intarirea poziției sale ca banca directa, transparenta pentru clienții - persoane…

- "Prima casa este un program foarte cunoscut in Romania, dar el ne impinge si ne incurajeaza spre consumerism. Haideti sa gandim un program care se numeste 'Primul robot', un program in care in loc sa finantam pentru un tanar achizitia primei case, dar nu in loc, ci in timp ce facem si asta, sa finantam…

- "Suntem unul dintre actorii tranzitiei energetice in lume, investitiile noastre sunt in linie cu domeniile mentonate de Frans Timmermans. In Romania, avem companii perfect aliniate tranzitiei energetice, vrem sa investim in regenerabile, in eficienta, de exemplu pentru transport si cladiri, in retele…