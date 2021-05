Stiri pe aceeasi tema

- HTC planuiește sa dezvaluie doua noi sisteme de realitate virtuala in cadrul ViveCon 2021, conferința sa anuala care va avea loc in acest an pe 11 și 12 mai. Din nefericire, niciuna dintre cele doua perechi de ochelari VR care vor fi anunțate nu va fi destinata consumatorilor simpli, ci vor fi țintite…

- Universitatea targumureșeana a lansat un proiect de cercetare pe tema combaterii anxietații și gestionarii emoțiilor cu ajutorul realitații virtuale. Vor participa 80 de studenți ai facultații de medicina din cadrul UMFST intrucat specializarea este recunoscuta ca fiind cea mai solicitanta pentru studenți.…

- La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Horea" al județului Mureș, a avut loc miercuri, 10 martie, un exercițiu in realitate virtuala, cu tema ,,Activitatea componentelor Sistemului Național de Management in Situații de Urgența pe linia realizarii managementului unor situații de…

- Pico Interactive, o companie multinationala de tehnologie care dezvolta solutii de realitate virtuala (VR), anunta compatibilitatea castilor sale de realitate virtuala, Neo 2 si Neo 2 Eye VR, cu aplicatia de colaborare virtuala Glue.

- Inainte de Ziua Internaționala a Femeii, Nicoleta Nuca a pregatit un cadou muzical: „Fata din oglinda”. Piesa are la baza o poveste reala, personala, inspirata din experiențele traite chiar de catre artista. Compus de catre Nicoleta alaturi de Andrei Prodan, „Fata din oglinda” este un single despre…

- Va era dor de niște Bruno Mars vechi? Genul ala de care ne-am indragostit iremediabil cand am auzit trilurile din „Grenade”? Ei bine, Bruno Mars vine cu o noua piesa, „Leave the Door Open”, care suna exaaact așa cum ți-ai imagina. E o piesa din aia la care trebuie sa inchizi ochii, sa te lași... View…

- Profesorul Catalin Ciupala, de la Colegiul National „Andrei Saguna“ din Brasov, a creat alaturi de colegii sai un laborator de realitate virtuala, unde elevii studiaza tridimensional notiuni de matematica si fizica si unde pot privi inauntrul corpului uman sau al astrelor.

- Sindicatul profesorilor de educatie religioasa din licee si-a exprimat "groaza" cu privire la subiectul versurilor melodiei selectate pentru competitia europeana programata pentru luna mai, sustinand ca interpreta acesteia "l-a laudat pe Satana, si-a dedicat lui viata si l-a iubit".Piesa aleasa pentru…