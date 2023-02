Stiri pe aceeasi tema

- „Ronesans Rezidans”, un ansamblu cu blocuri de 12 etaje și 250 de apartamente, care a fost finalizat in 2013 in Antakya, Hatay, a fost distrus complet in urma cutremurului din Turcia și sute de oameni au murit prinși sub ruine, potrivit publicației turce Cumhuriyet, potrivit dha.com Fii la…

- O femeie a fost scoasa in viata dupa 52 de ore petrecute sub daramaturile unei cladiri care s-a prabusit in urma cutremurelor devastatoare ce au lovit la inceputul acestei saptamani sud-estul Turciei, relateaza miercuri DPA. Imagini difuzate miercuri de postul turc de televiziune NTV arata membri ai…

- Bilanțul deceselor provocate de cutremurele din Turcia si Siria a trecut de 5.000, dintre care 3.400 in Turcia și cel puțin 1.500 in Siria. 6.000 de cladiri au fost distruse aproape doar pe teritoriul Turciei, inca nu se stie numarul celor din Siria. Oamenii prinși sub daramaturi cer disperati ajutor,…

- Mii de cladiri au fost doborate in Turcia și Siria de catre cutremurele violente de 7,8, respectiv 7,6 grade, care au lovit pe 6 februarie cele doua țari. Primul seism s-a produs in timpul nopții, in jurul orei 4, iar al doilea in jurul pranzului, la ora 1, dupa 9 ore.

- Un seism de magnitidinea 7,8 a avut loc luni in Turcia, la ora locala 4.17 (3.17 ora Romaniei), la o adancime de aproximativ 17,9 kilometri, al carui epicentru a fost localizat in districtul Pazarcik, in apropiere de Gaziantep, in provincia Kahramanmaras (sud-est). Conform ultimelor informații, se pare…

- FOTO ȘTIREA TA: Copac prabușit pe marginea drumului și garduri rupte de vant, la Șard. Au intervenit reprezentanții SVSU Vantul puternic a facut pagube, vineri seara, la Șard. Un copac s-a prabușit pe marginea drumului principal și mai multe garduri au fost rupte din cauza vijeliei. De asemenea, circulația…

- Martorii accidentului de elicopter de ieri in care au murit ministrul ucrainean de interne și alți 13 oameni, intre care și un copil, sunt așteptați sa le spuna procurorilor ce au vazut. Deocamdata, cauzele tragediei nu sunt cunoscute. Sunt luate in calcul toate variantele: eroare umana, defecțiune…

- Lionel Messi (35 de ani) a deschis scorul din penalty in minutul 23 al finalei Campionatului Mondial dintre Argentina și Franța. Reușita starului „pumelor” a batut recordul de decibeli in Buenos Aires. Argentinienii așteapta al treilea titlu mondial din 1986. Pentru fanii „pumelor”, bucuria unui triumf…