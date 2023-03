Stiri pe aceeasi tema

- ​Zeci de perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Timis, Arad, Satu Mare, Caras Severin, Alba, Olt, Dambovita si municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal in care sunt vizați cetațeni romani și straini care s-au asociat in trei grupuri infracționale care adaposteau migranți in țara…

- Noua percheziții au avut loc in Bucuresti si Ilfov, fiind vizata o firma care vindea online parfumuri contrafacute si nici nu inregistra integral in documentele contabile veniturile obtinute. Aproape 1.800 de sticle de parfum au fost ridicate, avand o valoare de piata de aproximativ 700.000 de lei.…

- Romanii care vor sa se implice in campaniile de ajutorare in sprijinul locuitorilor din Turcia, din zonele afectate de cutremur, pot face donații in produse sau bani, in București și in mai multe orașe din țara. Ambasada Turciei din Romania a dat publicitații toate informațiile. Ambasada Republicii…

- Un tanar din Bucuresti, care lucreaza ca sofer de ride-sharing, s-a inspirat de pe Netflix si a incercat sa jefuiasa o farmacie, insa a esuat, iar cand a fost prins i-a intrebat pe politisti cat este pedeapsa in comparatie cu ce stia din film. Pentru ca are probleme cu jocurile de noroc si avea nevoie…

- Patru persoane au fost ranite, joi dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, in Otopeni, circulatia rutiera fiind restrictionata pe sensul de mers Ploiesti – Bucuresti. ”Pe DN 1 Bucuresti – Ploiesti, localitatea Otopeni, judetul Ilfov, s-a produs un accident rutier, in…

- Autoritațile au intrat, luni, in alerta dupa ce o femeia din București a sunat la numarul de urgența 112 și a spus ca soțul ei și-a ucis fiica, apoi a incendiat locuința. Polițiștii sosiți la fața locului au descoperit ca cele sesizate de femeie se confirma, imobilul fiind in flacari. Victima a fost…

- O femeie care se intorcea din Marea Britanie a nascut in avionul care se indrepta catre București. Cursa a aterizat de urgența la Praga, iar mama și bebelușul au fost transportați la un spital. Avionul zbura pe ruta Birmingham – Bucuresti cand femeia a acuzat dureri mari și a nascut imediat, in timpul…

- Premierul ungar Viktor Orban va veni in Romania pe 17 decembrie, la o intalnire la care va fi prezenta și Ursula von der Leyen, transmire presa din Ungaria. Viktor Orban va semna, la Bucuresti, in data de 17 decembrie, un acord privind reteaua electrica care va transporta energie electrica din Azerbaidjan…