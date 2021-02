Stiri pe aceeasi tema

- Revolta in randul studenților din Baia Mare. Aceștia se arata nemulțumiți de faptul ca se dorește eliminarea gratuitații transportului feroviar al studenților. In acest sens, o parte din membrii Ligii Studenților ”Pintea Viteazul” s-au intrunit miercuri seara in gara din Baia Mare pentru a-și manifesta…

- Viitoarea generație de medici se confrunta cu ingrijorator de multe presiuni și probleme psihice, ca urmare a pandemiei de COVID-19. Mulți studenți la Medicina se simt tot mai copleșiți, dupa cum arata Libertatea , in condițiile in care pandemia de COVID-19 a inrautațit situația financiara a acelor…

- Guvernul tunisian a scos armata in strada iar peste 600 de persoane, majoritatea cu varste cuprinse intre 15 și 25 de ani, au fost arestate saptamana aceasta in urma protestelor violente desfașurate la Tunis și in alte orașe din Tunisia in contextul implinirii a zece ani de la Revoluția Iasomiei care…

- Noaptea de Revelion i-a adus unui vasluian drept cadou o vizita la sediul poliției, suspendarea permisului de conducere pentru cinci luni și peste 3000 de lei amenda. Tanarul se afla la volanul mașinii sale și se deplasa dinspre Vaslui spre Iași. In dreptul localitații Schitu Duca, acolo unde mai multe…

- Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6247 au fost externate (cu 16 persoane externate in plus fata de ziua precedenta). In judetul Iasi in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 8 decese in randul persoanelor confirmate pozitiv, numarul total de decese fiind 441. Referitor la gradul de ocupare al paturilor…

- „Pe clasamentul cumulat al concursurilor, echipele UAIC ocupa pozitiile 4 si 11 intre cele 27 echipe de la divizia B. La upsolving, adica rezolvarea problemelor dupa concursuri folosind indicatiile de la cursuri, si mai bine: au obtinut pozitiile 3 si 14 dintre 93 echipe pe clasamentul comun al diviziilor…

- La activitatile desfasurate au participat peste 220 de politisti si politisti locali si au fost verificate 94 de societati comerciale si 63 de mijloace de transport persoane, in total fiind legitimate peste 2.500 de persoane. In urma neregulilor constatate pe parcursul actiunilor au fost aplicate…

- 300 de studenti ai UMF Iasi au vrut sa se alature medicilor si asistentilor din spitalele COVID, insa, dupa ce au aflat detalii despre conditiile contractuale, unii dintre ei ar putea refuza sa semneze contractele de voluntariat.