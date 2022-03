Stiri pe aceeasi tema

- Explozie și incendiu la o centrala nucleara din Ucraina, dupa ce rușii au tras asupra uzinei. Pompierii au reușit sa stinga focul Un incendiu a izbucnit vineri la centrala nucleara Energodar din regiunea Zaporijie, situata in sud-estul Ucrainei, dupa ce fortele ruse au tras asupra uzinei, a relatat…

- Acesta mai sustinut ca trupele ruse si-ar fi indreptat rachetele catre acel sit.Trupele ruse au capturat inca de la inceputul ofensivei asupra Ucrainei, inceputa joi, fosta centrala nucleara de la Cernobal, la circa 100 de kilometri nord de capitala Kiev, transmite Reuters.