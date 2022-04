Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri, in a 49-a zi a razboiului declanșat de Vladimir Putin, un mesaj in limba engleza in care avertizeaza ca, fara arme suplimentare din partea Occidentului, razboiul va deveni „o baie de sange fara sfarșit, care va raspandi mizerie, suferința…

- Intr-un apel video publicat pe contul oficial de Twitter, președintele ucrainean, Volodimir Zelenki, a cerut Occidentului sa furnizeze armele de care țara are nevoie pentru a nu pierde razboiul contra Rusiei. „Fara arme suplimentare, acest razboi se va transforma intr-o baie de sange nesfarșita care…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat atacul cu rachete asupra garii din orașul Kramatorsk din estul țarii drept o crima de razboi a Rusiei „pentru care toți cei implicați vor fi trași la raspundere”, relateaza The Guardian. Cinci copii se numara printre cele 50 de persoane care au murit…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca iși dorește ca exporturile de carbune și petrol catre Uniunea Europeana, din Rusia, sa fie complet blocate „in aceasta saptamana”, dupa descoperirea a ceea ce acesta a descris drept „crime de razboi”, in orașul ucrainean Bucha, noteaza CNN. , noteaza…

- În primele convoaie rusești capturate dupa declanșarea invaziei ruse, ucrainenii au gasit uniforme de parada, ceea ce sugereaza ca Vladimir Putin a crezut ca totul se va încheia rapid, iar rușii erau pregatiți pentru marșuri de victorie în 3-4 zile, a declarat președintele Volodimir…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ), cel mai inalt tribunal al ONU, a dispus miercuri ca Rusia sa-si suspende imediat operatiunile militare in Ucraina, relateaza Reuters și AFP, preluate de Agerpres. „Federatia Rusa trebuie sa suspende imediat operatiunile militare pe care le-a inceput la 24 februarie…

- Atacul Rusiei in Ucraina va deveni și mai brutal, iar orice om rațional nu ar face ce va face Vladimir Putin, a declarat miercuri ministrul britanic al Apararii. Invazia Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin va deveni mai brutala, a declarat miercuri ministrul britanic al apararii, Ben…

- Rusia urmarește sa ștearga Ucraina, istoria și poporul sau, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski intr-o inregistrare video, in timp ce a șaptea zi a invaziei Moscovei asupra Ucrainei a inceput cu bombardamente intense asupra portului Mariupol de la Marea Neagra. Moscova a trecut marți…