Reprezentantul Romaniei la concursul Eurovision 2022 – WRS, cu piesa „Llamame” – s-a calificat joi in finala competiției muzicale, care va avea loc sambata, la Torino, in Italia. Romania a concurat joi seara in cea de-a doua semifinala a concursului Eurovision 2022, numarandu-se apoi printre țarile votate sa mearga mai departe in marea finala. Doar … Articolul VIDEO | WRS, in finala Eurovision apare prima data in Opinia Buzau .