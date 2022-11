Ne scuzați ca am intarziat ceva cu textul asta, dar ni s-a tot umplut de voma tastatura de fiecare data cand am incercat sa scriem de ultima ședința de Consiliu Local, in care a fost ceva concurs intre consilierii locali de pupat aura celui mai mare doctor, teolog, profesor, manager, academician, scriitor și nu in ultimul rand investitor imobiliar pe care l-a dat satu nost’ cu blocuri și cateva lifturi: Mircea Gelu Buta. Ceva mai sinistru și mai grețos nu am auzit de cand asistam la ședințele Consiliului Local Bistrița, așa ca n-a fost simplu sa ne revenim. (vezi VIDEO de la final) Pai ce ode…