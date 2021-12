Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul La Cumbre Vieja din insula spaniola La Palma nu da semne ca se va opri prea curand din erupție, dupa doua luni in care a lava a distrus locuințe, culturi agricole și tot ce i-a stat in cale, relateaza agenția de presa turca Anadolu Agency. Aceasta este cea mai lunga erupție din insula aflata…

- Toate zborurile programate sambata catre insula spaniola La Palma au fost anulate din cauza cenusii de la vulcanul Cumbre Vieja, care a erupt timp de doua luni, a anuntat managerul aeroportului. Un total de douazeci de zboruri interne au fost anulate sambata, a declarat un purtator de cuvant al aeroporturilor…

- Mii de albine au fost recuperate in viata dupa ce au petrecut 50 de zile ingropate sub un strat de cenusa al vulcanului din insula La Palma, la aproape 600 de metri distanta de craterul acestuia.Vulcanul a inceput sa erupa in data de 19 septembrie, relateaza joi EFE.Cinci dintre cei sase stupi pe care…

- Strazile si casele de pe insula spaniola La Palma au fost acoperite de munti de cenusa vulcanica. Oamenii incearca sa faca ordine, insa eforturile lor sunt zadarnice, intrucat vulcanul continua sa erupa. Pana acum, peste 6800 de oameni au fost evacuati din cauza vulcanului.

- Aeroportul de pe insula spaniola La Palma a fost din nou inchis joi dimineata din cauza norului de cenusa provocat de eruptia vulcanului Cumbre Vieja, care dureaza de doua saptamani si jumatate, a anuntat compania care gestioneaza aeroporturile spaniole (Aena), potrivit AFP, citat de agerpres. "Aeroportul…

- O biserica dintr-o insula a arhipelagului Insulele Canare din Oceanul Atlantic s-a prabușit duminica, 26 septembrie, dupa ce a fost lovita de lava provenita din vulcanul Cumbre Vieja, care a erupt acum o saptamana, distrugand case, drumuri și școli. 8 la suta din populația insulei La Palma a fost evacuata,…

- O biserica de pe insula spaniola La Palma s-a prabușit ca un castel de nisip din cauza scurgerilor de lava provocate de eruperea vulcanului Cumbre Vieja, relateaza Euronews.Imaginile dramatice au surprins fumul dens care a cuprins turnul bisericii înainte de prabușirea în doar câteva…

- Alerta pe insula spaniola La Palam, unde un vulcan se pregateste sa erupa. In ultimele zile s-au inregistrat nu mai putin de 4200 de miscari seismice, semn ca lava isi face loc sa ajunga la suprafata.