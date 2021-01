Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Merapi, situat pe insula indoneziana Java, a expulzat miercuri cenusa fierbinte si alte resturi vulcanice care s-au revarsat pana la 1,5 kilometri in josul versantilor, a anuntat agentia geologica din aceasta tara, potrivit DPA. Fluxul piroclastic - un amestec alcatuit din fragmente…

- China a depașit SUA ca fiind destinația de top din lume pentru noi investiții straine directe, potrivit cifrelor ONU citate de BBC și Mediafax. Investițiile noi în America au scazut cu aproape jumatate anul trecut, ducând la pierderea primei poziții din clasament. În schimb,…

- In ședința de joi, Consiliul Permanent al UDMR a desemnat noi secretari de stat in doua ministere și un secretar de stat adjunct intr-un alt minister. Toti cei trei viitori oficiali guvernamentali au o bogata experienta in domeniile in care au fost propusi. Potrivit deciziei CP al UDMR, noii…

- INFORMATIE DE PRESA privind agenda ședinței Guvernului Romaniei din 20 ianuarie 2021 Agenda ședinței de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara. I. PROIECTE DE HOTARARI 1. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a spus ca planul sau economic de 5 ani a eșuat în atingerea obiectivelor sale ”în aproape fiecare sector” în timp ce a dat startul unui congres al Partidului Muncitoresc aflat la guvernare, a informat miercuri presa de stat KCNA, relateaza…

- Consiliul Municipal Chișinau a aprobat decizia de semnare a unui contract privind delegarea de gestiune a serviciului public de realizare a activitații de cercetare și dezvoltare a teritoriului din mun. Chișinau catre Institutul Municipal de proiectari „Chișinauproiect” . Hotarirea a fost luata cu scopul…

- Rusia lucreaza la doua vaccinuri combinate, dintre care unul protejeaza impotriva COVID-19 si a gripei, iar al doilea impotriva pojarului si a noului coronavirus, a anuntat Rinat Maksiutov, directorul general al Centrului de Stat pentru Cercetare in Virusologie si Biotehnologie -

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a transmis ca un cutremur cu o magnitudine de 3,1 grade pe scara Richter a fost inregistrat in zona Vrancea.