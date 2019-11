Doliu in lumea politica: Bogdan Niculescu-Duvaz a murit

In urmp cu putin timp, presa centrala a anuntat ca Bogdan Niculescu Duvaz s a stins din viata la varsta de 70 de ani.Arhitect de meserie, Bogdan Niculescu Duvaz a fost ministru in guvernele Petru Roman, Victor Ciorba si Adrian Nastase.Membrul PSD a intrat in politica in 1990. A fost secretar… [citeste mai departe]