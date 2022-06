In timp ce pe frontul de lupta se duc batalii grele, rușii ramași acasa se delecteaza cu o noua bautura.Noul trend pe piața ruseasca in domeniul bauturilor alcoolice a fost luat de vodka ”Lacrimile lui Zelenski”. Cunoscuți ca mari consumatori de vodca, rușii au pus in vanzare, in supermarketuri, pe langa marcile rusești existente deja: […] The post VIDEO/ Vodca ”Lacrimile lui Zelenski”, pe lista preferințelor rușilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .